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Тен Хаг в МЮ будет зарабатывать в два раза больше, чем в Аяксе

Тренер возглавит «Красных дьяволов» с нового сезона

  • 22.04.2022 20:03
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Тен Хаг в МЮ будет зарабатывать в два раза больше, чем в Аяксе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», заметно выиграет от своего перехода в финансовом плане.

По информации британских СМИ, за 3 года по контракту с «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заработает 27 миллионов фунтов. Это значит, что его годичная зарплата составит 9 миллионов фунтов – это в два раза больше, чем он зарабатывает сейчас в «Аяксе».

Ранее сообщалось о том, что Уэйн Руни отказался войти в тренерский штаб тен Хага.

Источник — Daily Mail

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