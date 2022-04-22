Тен Хаг в МЮ будет зарабатывать в два раза больше, чем в Аяксе

Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», заметно выиграет от своего перехода в финансовом плане.

По информации британских СМИ, за 3 года по контракту с «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заработает 27 миллионов фунтов. Это значит, что его годичная зарплата составит 9 миллионов фунтов – это в два раза больше, чем он зарабатывает сейчас в «Аяксе».

Ранее сообщалось о том, что Уэйн Руни отказался войти в тренерский штаб тен Хага.