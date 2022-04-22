КУЧУК: «Народ Беларуси на войну с Украиной могут затолкать только силой»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук обратился к своим землякам белорусам с призывом не идти с войной в Украину.
«Я совсем недавно был в Чернигове и в Мариуполе. Был я на стадионах в Ирпене и Буче, тренировал в Гостомеле. Потому что мне преходилось туда ездить с каменской Сталью.
Простой народ Беларуси не хочет войны и никогда не пойдет на эту войну. Могут затолкать насильственно, но это будет небольшая группа людей. Сюда будет заходить пушечное мясо. Дорогие белорусы, не идите на эту войну!
Я разговаривал с одной девочкой и видел, как она хочет жить. Я слушал ее, думая о том, как люди в Украине хотят развиваться. Это победить невозможно», - сказал Кучук.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.