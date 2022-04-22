КУЧУК: Каждый день проводим до 5 тренировок, где тренируется по 60-70 детей

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук рассказал, что хочет оставить все свои знания и тренерские наработки в Украине.

«Творческое вдохновение меня посетило, и я передаю все, что я знал и наработал в течение 20 лет своей тренерской карьеры. Оно осталось здесь, в Украине.

Мы пытаемся собирать не только наших футболистов, связанных со школой Руха. Это довольно большое количество игроков, до 60-70 человек. Может проводиться до 5 тренировок каждый день, где каждому нужно уделить внимание. Особенно молодым футболистам, которые в будущем будут представлять Украину», – сказал Кучук.