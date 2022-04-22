Андрей ПАВЕЛКО: «Июньские матчи сборной в Лиге наций могут пройти в Польше»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где могут пройти домашние матчи сборной Украины в Лиге наций, запланированные на июнь.

«Есть предварительно предложенный вариант провести условно домашние игры с Арменией и Ирландией, которые пройдут в рамках Лиги Наций в июне, в разных городах Польши, чтобы наши болельщики смогли прийти и поддержать нашу команду», - сказал Павелко.

Напомним, что в рамках Лиги наций в июне нашу сборную ждут два поединка против Ирландии (8.06 и 14.06), а также игра против Армении (11.06).