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Андрей ПАВЕЛКО: «Июньские матчи сборной в Лиге наций могут пройти в Польше»

В этой стране Украина точно не останется без поддержки

  • 22.04.2022 15:31
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Андрей ПАВЕЛКО: «Июньские матчи сборной в Лиге наций могут пройти в Польше»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где могут пройти домашние матчи сборной Украины в Лиге наций, запланированные на июнь.

«Есть предварительно предложенный вариант провести условно домашние игры с Арменией и Ирландией, которые пройдут в рамках Лиги Наций в июне, в разных городах Польши, чтобы наши болельщики смогли прийти и поддержать нашу команду», - сказал Павелко.

Напомним, что в рамках Лиги наций в июне нашу сборную ждут два поединка против Ирландии (8.06 и 14.06), а также игра против Армении (11.06).

Источник — Футбол 1/2/3

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