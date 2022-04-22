Андрей ПАВЕЛКО: «У нас есть гарантированный сбор на 28 дней в Словении»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о сборе национальной команды, после которого она отправится на игру с Шотландией.



«Мы можем рассчитывать на 28 дней пребывания в Словении, на их базе. Если тренеры национальной сборной предложат сменить кемпинг, мы сразу будем рассматривать другие варианты. На сегодняшний день у нас есть гарантированный сбор на 28 дней, как раз до вылета в Глазго и игры с Шотландией», – сказал Павелко.



Матч Шотландия – Украина состоится первого июня.