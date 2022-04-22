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Георгий СУДАКОВ: «За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна»

Полузащитник «Шахтера» готов к новому вызову

  • 22.04.2022 13:00
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  • 1 комментарий
Георгий СУДАКОВ: «За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник «горняков» Георгий Судаков – о рождении дочери, инициативе «Шахтера», вызове в национальную команду, шансах сборной Украины в квалификации к чемпионату мира и мотивации игроков в нынешнее время.
 
– Поздравляем с новым статусом отца. Несмотря на рождение дочери, несколько дней назад ты присоединился к «Шахтеру». Как тебя встретили ребята, команда поздравляла?
– Все поздравили с рождением дочери. Конечно же, как всегда, все приняли отлично. Уже прошло два месяца с тех пор, как мы не виделись, и я уже по всем соскучился. Хотя с некоторыми ребятами – Мишей Мудриком, Артемом Бондаренко и Толей Трубиным – мы играли во Львове на турнире. А многих я долго не видел и соскучился. С нетерпением ждал момента, чтобы приступить к тренировкам и играм.
 
– Что можешь сказать об инициативе «Шахтера» касательно проведения благотворительных матчей?
– Считаю, это плюс для всей Украины, как для футболистов, так и для болельщиков. В это время именно таким образом мы можем помочь нашему народу и нашим болельщикам.
 
– Ты недавно получил вызов в национальную сборную Украины. Что он для тебя значит в такое непростое время?
– Я очень рад и буду доказывать, что готов поехать на матч квалификации к чемпионату мира с Шотландией. Это новый вызов для меня.
 
– Как ты узнал о вызове, кто о нем сообщил?
– Сначала мне это сказал Дарио Срна, а потом еще позвонил главный тренер национальной сборной.
 
– Сейчас предстоящий матч сборной важнее всех остальных матчей?
– Безусловно! За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна. Даже люди, которые не имеют никакого отношения к футболу и никогда его не смотрят, за сборной будут следить и поддерживать ее.
 
– Каковы шансы пройти Шотландию?
– Все будет зависеть от подготовки, но шансы равны. Шотландия – хорошая сборная, но и у нас хорошая команда. Будет подготовка, все ребята будут очень мотивированы, так что, считаю, игра будет интересной.
 
– Что придаст особой мотивации в этих матчах?
– Происходящее в нашей стране – дополнительная мотивация представить Украину, чтобы нас знали. Также важно привлечь внимание к событиям в Украине и показать, насколько мы сильны.
 
– Что хотел бы сказать всем украинцам?
– Выразить слова поддержки, пожелать всем мира и держаться вместе.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Hg, 22.04.2022 13:04
    0
    Гениально! За свой клуб и город болеет часть людей страны, а за сборную - все.)
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