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Николай МАТВИЕНКО: «Мы больше никогда не сыграем против команд из россии»

Защитник «Шахтера» выступает за полную изоляцию спортсменов из рашки

  • 22.04.2022 10:14
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Николай МАТВИЕНКО: «Мы больше никогда не сыграем против команд из россии»
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о зверствах российских военных в Украине. Поэтому футболист уверен, что спортсмены из россии навсегда будут изолированы из мирового сообщества.

«Ночью 24 февраля я услышал взрывы за окном. Мы сразу подскочили. Провели остальную ночь в автомобиле, пока не получили сообщения, что Киев обстреляли. Надо было уезжать.

В 2014 году мне было 17, я как раз вернулся с летних каникул поездом. На следующий день станции почти не было, нас эвакуировали в другой город. Я ходил на «Донбасс Арену», когда я был подростком, и всегда мечтал сыграть на этом удивительном стадионе. Мы все верим, что когда-нибудь снова будем играть там.

Мы больше не сыграем против команд из россии. Мир должен понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы», – сказал Матвиенко.

Источник — Футбол 24

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