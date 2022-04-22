ТРУБИН: «Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов на переполненной Донбасс Арене»

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о своих мечтах во время войны.
«Мои мечты изменились. Просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом хочу сыграть с «Шахтером» в Лиге чемпионов на переполненной «Донбасс Арене», - сказал Трубин.
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Источник — Deutsche Welle
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