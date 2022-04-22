Лукаку может оказаться в Милане

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку вскоре может снова оказаться в чемпионате Италии.
Как сообщает Goal, на бельгийского форварда претендует «Милан», но все зависит от финансовых возможностей клуба.
Лукаку не совсем комфортно себя чувствует в «Челси», поэтому готов вернуться в Италию.
В этом сезоне Лукаку провел сыгравший в Премьер-лиге 21 матч, забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что Лукаку начал переговоры с ПСЖ.
Источник — Goal.com
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