Ювентус намерен подписать Ди Марию

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в переходе футболиста на правах свободного агента заинтересован «Ювентус». Однако существует вероятность, при которой Ди Мария примет решение подписать краткосрочный контракт с одной из аргентинских команд.

Действующее соглашение 34-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ намерено летом расстаться с тремя аргентинскими футболистами, но оставить в команде Месси.

В этом сезоне Ди Мария сыграл 25 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.