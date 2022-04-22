Ювентус намерен подписать Ди Марию

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в переходе футболиста на правах свободного агента заинтересован «Ювентус». Однако существует вероятность, при которой Ди Мария примет решение подписать краткосрочный контракт с одной из аргентинских команд.
Действующее соглашение 34-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ намерено летом расстаться с тремя аргентинскими футболистами, но оставить в команде Месси.
В этом сезоне Ди Мария сыграл 25 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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