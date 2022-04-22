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Ювентус намерен подписать Ди Марию

Аргентинский хавбек летом покинет ПСЖ

  • 22.04.2022 08:11
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Ювентус намерен подписать Ди Марию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в переходе футболиста на правах свободного агента заинтересован «Ювентус». Однако существует вероятность, при которой Ди Мария примет решение подписать краткосрочный контракт с одной из аргентинских команд.

Действующее соглашение 34-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ намерено летом расстаться с тремя аргентинскими футболистами, но оставить в команде Месси.

В этом сезоне Ди Мария сыграл 25 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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