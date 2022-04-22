НАГЕЛЬСМАНН: «Знаю, что чемпионство не имеет большого значения в Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался об ожидаемом чемпионстве клуба в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

«Я знаю, что чемпионство не имеет большого значения здесь, в Мюнхене. Но это все равно большое достижение, и я знаю, что все игроки мотивированы им. Кроме того, титулы являются отражением ежедневной работы, поэтому возможность для меня впервые поднять этот трофей имеет большое значение», — сказал Нагельсманн.

«Бавария» за восемь туров до окончания чемпионата лидирует в турнирной таблице с 9-очковым отрывом от ближайшего преследователя.