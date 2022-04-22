Рустам ХУДЖАМОВ: «Того Мариуполя, который многие знали, уже нет и не будет»

Экс-голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о том, как переживет трагедию Мариуполя.

«Вчера я получил от моего бухгалтера, которая помогает мне вести дела компании, фотографии Мариуполя. Я не мог узнать ни здания города, ни районы. Очень по деталям, я мог догадаться, что это за район. Понимаю то, что того Мариуполя, который многие знали, уже нет и не будет.

Самое страшное – это захоронение людей на клумбах, дворах. Я вчера заснул в 6 утра. Я не мог спать, потому что перебирал в голове людей из города, которых знал: тренер в тренажерном зале, парикмахер в барбершопе, официанты в кафе. Я понимал, что этих людей может уже не быть в живых. Это вгоняло в шок.

Ребята из ультрас «Мариуполя» присылали информацию, что некоторых фанатов уже нет в живых, а я помню, как аплодировал им после матча и благодарил за поддержку», - сказал Худжамов.