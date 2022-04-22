В поединке 33-го тура испанской Примеры «Севилья» на выезде обыграла «Леванте» со счетом 3:2.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сольдадо (Леванте).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Севилья).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Хесус Корона (Севилья).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Хесус Корона (Севилья).
Источник — MEGOGO
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