Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
33-й тур
Реал Сосьедад
0 : 1
Барселона
21.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Обамеянг принес победу. Барса обыграла Реал Сосьедад и вышла на 2-е место

«Севилья» в интересном поединке взяла верх над «Леванте» и тоже в топ-3

  • 22.04.2022 00:32
  • 157 просмотров
  • 0 комментариев
Обамеянг принес победу. Барса обыграла Реал Сосьедад и вышла на 2-е место
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоялись заключительные матчи 33-го тура Ла Лиги.

В игре между командами «Реал Сосьедад» и «Барселона» зрители увидели один гол. Обамеянг принес победу гостям, и его команда вышла на второе место.

«Севилья» в интересном поединке взяла верх над «Леванте» (3:2) и тоже находится в топ-3.

«Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице (78 пунктов) с большим отрывом от «Барселоны», «Севильи» (по 63), «Атлетико» (61), Далее идут «Бетис» (57), «Реал Сосьедад» (55) и «Вильярреал» (52).

Ла Лига. 33-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 0:1

Гол: Обамеянг, 11.

Реал Сосьедад: Порту, Ремиро, Гевара, Рико, Сальдуа (Горосабель, 81), Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Серлот

Барселона: Гарсия, тер Штеген, Жорди Альба, Пике (Лангле, 82), Дани Алвес (Дест, 66), де Йонг, Бускетс, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле.

Предупреждения: Ле Норман, 90 – Араухо, 33, Гави, 85.

Судья: Гранде (Испания)

Леванте – Севилья – 2:3

Голы: Корона, 14 (0:1). Моралес, 22, пенальти (1:1). Корона, 27 (1:2). Кунде, 81 (1:3). Сольдадо, 87 (2:3).

Эспаньол – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Гвардьола, 42 (0:1).

Кадис – Атлетик Б – 2:3

Голы: Рауль Гарсия, 3 (0:1). Икер Муньяин, 22 (0:2). Весга, 33 (0:3). Лукас, 56 (1:3). Собрино, 87 (2:3)

Нереализованный пенальти: Икер Муньяин, 22.

События матча
11' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности