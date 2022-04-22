Обамеянг принес победу. Барса обыграла Реал Сосьедад и вышла на 2-е место

21 апреля состоялись заключительные матчи 33-го тура Ла Лиги.

В игре между командами «Реал Сосьедад» и «Барселона» зрители увидели один гол. Обамеянг принес победу гостям, и его команда вышла на второе место.

«Севилья» в интересном поединке взяла верх над «Леванте» (3:2) и тоже находится в топ-3.

«Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице (78 пунктов) с большим отрывом от «Барселоны», «Севильи» (по 63), «Атлетико» (61), Далее идут «Бетис» (57), «Реал Сосьедад» (55) и «Вильярреал» (52).

Ла Лига. 33-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 0:1

Гол: Обамеянг, 11.

Реал Сосьедад: Порту, Ремиро, Гевара, Рико, Сальдуа (Горосабель, 81), Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Серлот

Барселона: Гарсия, тер Штеген, Жорди Альба, Пике (Лангле, 82), Дани Алвес (Дест, 66), де Йонг, Бускетс, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле.

Предупреждения: Ле Норман, 90 – Араухо, 33, Гави, 85.

Судья: Гранде (Испания)

Леванте – Севилья – 2:3

Голы: Корона, 14 (0:1). Моралес, 22, пенальти (1:1). Корона, 27 (1:2). Кунде, 81 (1:3). Сольдадо, 87 (2:3).

Эспаньол – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Гвардьола, 42 (0:1).

Кадис – Атлетик Б – 2:3

Голы: Рауль Гарсия, 3 (0:1). Икер Муньяин, 22 (0:2). Весга, 33 (0:3). Лукас, 56 (1:3). Собрино, 87 (2:3)

Нереализованный пенальти: Икер Муньяин, 22.