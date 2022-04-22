Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Олег ЛУЖНЫЙ: «Это похоже на фильм ужасов, происходящий на нашей земле»

Легендарный украинский защитник высказался о войне

  • 22.04.2022 03:45
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Олег ЛУЖНЫЙ: «Это похоже на фильм ужасов, происходящий на нашей земле»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

Экс-защитник «Динамо», «Арсенала», «Вулвергемптона» и сборной Украины Олег Лужный рассказал о реакции руководства и игроков лондонского клуба на российско-украинскую войну. 

«Это было очень приятно! Не ожидал такой поддержки! Это все шло от руководства клуба, я искренне поблагодарил их. Главный тренер Микель Артета поддержал эту идею. Без него этого не случилось бы. Было очень приятно, что лондонский «Арсенал» переживает за нашу страну, за меня, что им не все равно. Я такого не видел ни в одном другом клубе, где когда-то играли украинские футболисты. Хочу еще раз поблагодарить «Арсенал» за поддержку, что переживают за нас.

Со стартом бомбардировки украинских городов мне звонили одноклубники из лондонского клуба, в частности Тони Адамс, Патрик Виейра, Ли Диксон, Жиль Гриманди. Они шокированы и не могли поверить в происходящее в Украине. Когда я прислал Виейра несколько видео военных действий, он шокировано переспросил: «Это не кино?». Так это все похоже на фильм ужасов, происходящий на нашей земле», - сказал Лужный.

Источник — Sportarena

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