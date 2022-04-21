Олег ЛУЖНЫЙ: «Оккупанты боятся, бросают оружие и бегут из танков»

Известный украинский футболист Олег Лужный высказался о вторжении россии в Украину.

«Не думаю, что кто-то мог предположить, что наш сосед так коварно ночью нападет. Он называл себя «братом». Какой он нам брат? Тамбовский волк ему брат! Мы все равно победим, мы сильнее. У украинцев сильнее дух и армия. Солдаты оккупантов не хотят идти воевать против нас, они боятся, бросают оружие, бегут из танков, сдаются в плен. Они понимают, что их обмануло руководство. Всех интересует, а что нам ожидать дальше? Все в руках Божьих! Однако победа будет за Украиной, потому что Господь с нами.

Каждый человек, который переживает за свою страну, должен хоть как-то помочь. Украинцы объединились: женщины, мужчины, дети – кто чем может, тем и помогает. Мы пошли с друзьями в терроборону. Не мог со стороны наблюдать за войной в Украине. Горд за нашу армию и наших людей. Посмотрите, как героически наши ребята удерживают позиции по всей линии фронта, особенно в Мариуполе, Харькове. Ни на секунду не сомневаюсь в нашей победе.

Не только в районе Киева, а повсюду творятся зверства. Просто там это вылезло на поверхность, потому что эти территории мы уже освободили. Я думаю, в Мариуполе творится тоже самое, а скорее и хуже, просто нам не рассказывают об этом. А так русскую армию даже зверями нельзя назвать, потому что звери такого бы не делали. Это какая-то нечистая сила! Вся россия – нечистая сила с их военными и неадекватным бункерным руководителем», - сказал Лужный.