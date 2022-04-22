В поединке 33-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на выезде обыграл «Кадис» со счетом 3:2.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Собрино (Кадис).
|71'
|Микель Весга (Атлетик) получает красную карточку.
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Весга (Атлетик).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
Источник — MEGOGO
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