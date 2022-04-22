Рустам ХУДЖАМОВ: «Русские выглядят как бомжи, насилуют как ненормальные»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов дал точное описание российской армии.
«Как сказал Лесь Подервянский: «ссыкливый нацизм». Если те, действительно шли в форме, по ним было видно, что они военные, а эти, бля*ь, выглядят как бомжи, насилуют как ненормальные, убивают людей просто так. Куда бы они ни пришли в Украину - получили таких пиз*юлин, что просто капец. Не умеют воевать.
Я очень надеюсь, что они пройдут этот процесс денацификации, которая была после Второй мировой. Сейчас нужно заниматься другим - хоронить людей в Буче. Надо находить Соловьева, Скабееву - эту мразоту; привозить и заставлять, чтобы они выкапывали людей – украинцев, и чтобы они хоронили. Чтобы они этим занимались. Эти люди, которые бегают по телевизору и рассказывают все. О пропагандистах я даже ничего говорить не хочу», - сказал Худжамов.
Источник — Футбол 1/2/3
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