Бернли в перенесенном матче обыграл Саутгемптон

Состоялся перенесенный матч 30-го тура АПЛ, в котором «Бернли» обыграл «Саутгемптон» на стадионе «Терф Мур».



Оба гола хозяева встречи забили в первом тайме.



Отметим, что «Бернли» – главный конкурент «Эвертона» за сохранение прописки в АПЛ. У команды Виталия Миколенко на одно очко больше и одна игра в запасе.



Чемпионат Англии. 30-й тур



«Бернли» – «Саутгемптон» – 2:0

Голы: 1:0 – 12 Робертс, 2:0 – 44 Коллинз.

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