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30-й тур
Бёрнли
2 : 0
Саутгемптон
21.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бернли в перенесенном матче обыграл Саутгемптон

Ситуация у «Эвертона» в турнирной таблице ухудшилась

  • 21.04.2022 23:53
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Бернли в перенесенном матче обыграл Саутгемптон
© ФК Бернли

Состоялся перенесенный матч 30-го тура АПЛ, в котором «Бернли» обыграл «Саутгемптон» на стадионе «Терф Мур».
 
Оба гола хозяева встречи забили в первом тайме.
 
Отметим, что «Бернли» – главный конкурент «Эвертона» за сохранение прописки в АПЛ. У команды Виталия Миколенко на одно очко больше и одна игра в запасе.
 
Чемпионат Англии. 30-й тур
 
«Бернли» – «Саутгемптон» – 2:0
Голы: 1:0 – 12 Робертс, 2:0 – 44 Коллинз.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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