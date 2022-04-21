Бернли в перенесенном матче обыграл Саутгемптон

Состоялся перенесенный матч 30-го тура АПЛ, в котором «Бернли» обыграл «Саутгемптон» на стадионе «Терф Мур».
Оба гола хозяева встречи забили в первом тайме.
Отметим, что «Бернли» – главный конкурент «Эвертона» за сохранение прописки в АПЛ. У команды Виталия Миколенко на одно очко больше и одна игра в запасе.
Чемпионат Англии. 30-й тур
«Бернли» – «Саутгемптон» – 2:0
Голы: 1:0 – 12 Робертс, 2:0 – 44 Коллинз.
Источник — Sport.ua
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