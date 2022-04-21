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25 апреля Шахтер проведет благотворительный матч с турецким клубом

«Горняки» сразятся против «Антальяспора»

  • 21.04.2022 23:23
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25 апреля Шахтер проведет благотворительный матч с турецким клубом
© ФК Шахтер Донецк

25 апреля «Шахтер» в благотворительном матче встретится с турецким «Антальяспором». 
 
Поединок состоится на стадионе соперника «Анталья Арена», начнется в 20:30 и будет показан в прямой трансляции на канале «Футбол 1» и клубном YouTube-канале.
 
Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи Shakhtar Global Tour for Peace будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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