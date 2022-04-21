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Источник: Петраков разрешил игрокам Динамо приехать на два дня позже

Стали известны детали личной договоренности Мирчи Луческу и главного тренера сборной

  • 21.04.2022 22:41
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Источник: Петраков разрешил игрокам Динамо приехать на два дня позже
© ФК Динамо Киев

Футболісти київського «Динамо» прибудуть в розташування збірної України 5-го травня.
 
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас, який розкрив деталі особистої домовленості Мірчі Луческу із Олександром Петраковим.
 
«За новою особистою домовленістю Мірчі Луческу із Олександром Петраковим «динамівці» доєднаються до збірної України 5-го травня, наступного дня після благодійного спарингу у Швейцарії. У матчі проти «Базеля» збірникам дадуть зіграти по тайму. Усе для того, аби залишити їм сили на контрольний матч збірної, який в планах орієнтовно 6-го числа», – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що гравці «Динамо» приїдуть до збірної 3 травня.

Источник — Telegram

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