Источник: Петраков разрешил игрокам Динамо приехать на два дня позже

Футболісти київського «Динамо» прибудуть в розташування збірної України 5-го травня.



Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас, який розкрив деталі особистої домовленості Мірчі Луческу із Олександром Петраковим.



«За новою особистою домовленістю Мірчі Луческу із Олександром Петраковим «динамівці» доєднаються до збірної України 5-го травня, наступного дня після благодійного спарингу у Швейцарії. У матчі проти «Базеля» збірникам дадуть зіграти по тайму. Усе для того, аби залишити їм сили на контрольний матч збірної, який в планах орієнтовно 6-го числа», – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що гравці «Динамо» приїдуть до збірної 3 травня.