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ВИДЕО. «Ой у лузі червона калина» перед матчем Клуж – Динамо

Легендарная песня прозвучала в Румынии

  • 21.04.2022 21:41
  • 707 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. «Ой у лузі червона калина» перед матчем Клуж – Динамо
© ФК Динамо Киев

Перед благотворительным матчем «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Динамо» Киев была исполнен гимн сечевых стрельцов «Ой у лузі червона калина», который стал неофициальным гимном борьбы с оккупационными войсками рф в 2022 году.
 
Песню исполнили Руслана, Юлия Санина (The Hardkiss), Екатерина Павленко (Go_A) и DOROFEEVA.

Источник — FootballHub

(5 голосов)

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Комментарии
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    box2box, 21.04.2022 22:22
    0
    Сильно!!! Слава Україні!!!
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