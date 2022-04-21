ВИДЕО. «Ой у лузі червона калина» перед матчем Клуж – Динамо

Перед благотворительным матчем «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Динамо» Киев была исполнен гимн сечевых стрельцов «Ой у лузі червона калина», который стал неофициальным гимном борьбы с оккупационными войсками рф в 2022 году.
Песню исполнили Руслана, Юлия Санина (The Hardkiss), Екатерина Павленко (Go_A) и DOROFEEVA.
Источник — FootballHub
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