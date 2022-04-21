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Михаил МУДРИК: «В июне сборная будет играть за Украину и за ВСУ»

Игрок получил дебютный вызов в сборную Украину

  • 21.04.2022 21:48
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Михаил МУДРИК: «В июне сборная будет играть за Украину и за ВСУ»
© uaf.ua

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик получил дебютный вызов в сборную Украины на поединок полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

— Михаил, ты получил первый вызов в сборную Украины. Какие эмоции?

— Конечно, они только положительные. Однако радоваться в это время очень сложно – все мои мысли сейчас с народом моей страны. Уверен, что за людей и за ВСУ команда будет играть в июне. Я постараюсь помочь ей попасть на чемпионат мира.

— Молодежка справится без тебя со своей задачей?

– Уверен, что так и будет. Там очень хороший тренерский штаб, собравший в команду квалифицированных исполнителей, у каждого из которых есть хорошее будущее.

Источник — zbirna.com

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