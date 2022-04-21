Михаил МУДРИК: «В июне сборная будет играть за Украину и за ВСУ»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик получил дебютный вызов в сборную Украины на поединок полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
— Михаил, ты получил первый вызов в сборную Украины. Какие эмоции?
— Конечно, они только положительные. Однако радоваться в это время очень сложно – все мои мысли сейчас с народом моей страны. Уверен, что за людей и за ВСУ команда будет играть в июне. Я постараюсь помочь ей попасть на чемпионат мира.
— Молодежка справится без тебя со своей задачей?
– Уверен, что так и будет. Там очень хороший тренерский штаб, собравший в команду квалифицированных исполнителей, у каждого из которых есть хорошее будущее.
Источник — zbirna.com
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