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Людмила Киченок завершила борьбу на турнире в Штутгарте

Украинка не смогла пробиться в 1/2 финала парного разряда

  • 21.04.2022 21:10
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Людмила Киченок завершила борьбу на турнире в Штутгарте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном разряде в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
 
В 1/4 финала украинка в дуэте со Сторм Сандерс, посеянные под третьим номером, обидно проиграли тандему Кристина Букша / Тамара Зиданшек (Испания / Словения)
 
Штутгарт. 1/4 финала
Людмила Киченок / Сторм Сандерс – Кристина Букша / Тамара Зиданшек – 3:6, 6:3, 10-12
 
Ранее турнир покинула и Надежда Киченок.

Источник — Sport.ua

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