Людмила Киченок завершила борьбу на турнире в Штутгарте

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном разряде в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
В 1/4 финала украинка в дуэте со Сторм Сандерс, посеянные под третьим номером, обидно проиграли тандему Кристина Букша / Тамара Зиданшек (Испания / Словения)
Штутгарт. 1/4 финала
Людмила Киченок / Сторм Сандерс – Кристина Букша / Тамара Зиданшек – 3:6, 6:3, 10-12
Ранее турнир покинула и Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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