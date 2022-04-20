Штутгарт. Киченок вылетела из парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок прекратила борьбу на грунтовом турнире WTA в немецком Штутгарте в парном разряда уже в первом раунде. Она вместе с Анастасией Родионовой из Австралии проиграла первому сеяному американо-катайскому дуэту Кори Гауфф/Чжан Шуай.

Матч продолжался всего 47 минут, Киченок и Радионова сумели взять за два сета суммарно лишь два гейма.

1/8 финала

Кори Гауфф/Чжан Шуай – Надежда Киченок/Анастасия Родионова – 6:1, 6:1