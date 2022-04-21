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Макс ФЕРСТАППЕН: «Хэмилтон купит Челси? Я думал, он фанат Арсенала»

Пилот намерен приобрести футбольный клуб

  • 21.04.2022 20:31
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Макс ФЕРСТАППЕН: «Хэмилтон купит Челси? Я думал, он фанат Арсенала»
© Skysports.com

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен отреагировал на слухи о том, что его конкурент Льюис Хэмилтон может стать одним из владельцев «Челси».

Хэмилтон вместе с другими акционерами может выкупить Синих у Романа Абрамовича.

«Странно, я думал, что Льюис - фанат «Арсенала». И если ты за «Арсенал», то удивительно покупать «Челси». Я болею в Нидерландах за ПСВ, так что никогда бы не купил «Аякс».

«Кроме того, мне было бы интересно приобрести весь клуб, а не маленький процент акций. Любопытно, что из этого получится», - сказал Ферстаппен.

Источник — Sky Sports

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