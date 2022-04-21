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33-й тур
Реал Сосьедад
0 : 0
Барселона
21.04.2022 22:30   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 22:30 трансляцию матча 33-го тура чемпионата Испании

  • 21.04.2022 20:11
  • 133 просмотра
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Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля в 22:30 состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Напомним, «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице (78 пунктов) с большим отрывом от «Атлетико» (61), «Барселоны», «Севильи» (по 60). Далее идут «Бетис» (57), «Реал Сосьедад» (55) и «Вильярреал» (52).

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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