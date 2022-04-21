21 апреля в 22:30 состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Барселона».
Напомним, «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице (78 пунктов) с большим отрывом от «Атлетико» (61), «Барселоны», «Севильи» (по 60). Далее идут «Бетис» (57), «Реал Сосьедад» (55) и «Вильярреал» (52).
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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