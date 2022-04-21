Александр КАРАВАЕВ: «В любой стране нас хорошо принимали»

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Клужа» (0:0):

«Мы благодарим «Клуж» и Румынию за этот вечер. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч и поддержал нас. Это единственное, что мы можем сделать в этой ситуации: играть в футбол и собирать деньги, чтобы помочь Украине, борющимся за мир и за свою страну.

Нелегко выйти на поле и отдать все, когда знаешь, что происходит в твоей стране, но везде, где мы были, в любой стране, нас очень хорошо принимали, и мы пытались выложиться по полной на футбольном поле».