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Александр КАРАВАЕВ: «В любой стране нас хорошо принимали»

Защитник «Динамо» – о матче против «Клужа»

  • 21.04.2022 16:08
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  • 1 комментарий
Александр КАРАВАЕВ: «В любой стране нас хорошо принимали»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Клужа» (0:0):

«Мы благодарим «Клуж» и Румынию за этот вечер. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч и поддержал нас. Это единственное, что мы можем сделать в этой ситуации: играть в футбол и собирать деньги, чтобы помочь Украине, борющимся за мир и за свою страну.

Нелегко выйти на поле и отдать все, когда знаешь, что происходит в твоей стране, но везде, где мы были, в любой стране, нас очень хорошо принимали, и мы пытались выложиться по полной на футбольном поле».

Источник — Antena Sport

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 21.04.2022 16:28 (изменен)
    0
    Футбольні клуби Суркіса (СДПУ(о) + ОПЗЖ) та Ахметова (Опоблок + Партія Регіонів) проводять благодійні футбольні матчі для збору коштів для української армії в їх боротьбі з російськими окупантами.
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