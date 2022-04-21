Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Пару дней нужно пропустить»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подтвердил информацию о том, что его травма оказалась не серьезной:

«У меня было рассечение, и мне наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, присутствует небольшая отечность, но, в целом, все нормально».

Ближайший матч «Аталанты» против «Венеции» Малиновскому, скорее всего, придется пропустить.