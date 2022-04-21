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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Пару дней нужно пропустить»

Хавбек «Аталанты» - о своей травме

  • 21.04.2022 15:27
  • 200 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Пару дней нужно пропустить»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подтвердил информацию о том, что его травма оказалась не серьезной:

«У меня было рассечение, и мне наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, присутствует небольшая отечность, но, в целом, все нормально».

Ближайший матч «Аталанты» против «Венеции» Малиновскому, скорее всего, придется пропустить.

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Remark, 21.04.2022 15:46
    0
    Давай Руслан выздоравливай! Главное - постарайся быть в отличной форме ко стыкам СбУ 
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