Цуренко не смогла доиграть матч против шестой сеяной на турнире в Стамбуле

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.



Во втором круге украинка, которая преодолела квалификацию, уступила шестой сеяной Айле Томлянович из Австралии (№41 WTA).



Украинка проиграла первый сет, а после первого гейма во второй партии не смогла продолжить встречу.



Стамбул. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 0:1 (отказ)



В следующем раунде Томлянович сыграет против Ребекки Петерсон (№76 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).