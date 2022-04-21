Цуренко не смогла доиграть матч против шестой сеяной на турнире в Стамбуле

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
Во втором круге украинка, которая преодолела квалификацию, уступила шестой сеяной Айле Томлянович из Австралии (№41 WTA).
Украинка проиграла первый сет, а после первого гейма во второй партии не смогла продолжить встречу.
Стамбул. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 0:1 (отказ)
В следующем раунде Томлянович сыграет против Ребекки Петерсон (№76 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).
Источник — Sport.ua
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