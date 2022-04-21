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Цуренко не смогла доиграть матч против шестой сеяной на турнире в Стамбуле

Леся завершила борьбу на соревнованиях в Турции

  • 21.04.2022 14:20
  • 796 просмотров
  • 2 комментария
Цуренко не смогла доиграть матч против шестой сеяной на турнире в Стамбуле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
Во втором круге украинка, которая преодолела квалификацию, уступила шестой сеяной Айле Томлянович из Австралии (№41 WTA). 
 
Украинка проиграла первый сет, а после первого гейма во второй партии не смогла продолжить встречу.
 
Стамбул. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 0:1 (отказ)
 
В следующем раунде Томлянович сыграет против Ребекки Петерсон (№76 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 21.04.2022 14:26 (изменен)
    +1
    Вполне логично. Лесю не хватает на долгую дистанцию, её максимум 1/4 250. В сотку ей уже не подняться, и за этого играть 3 дополнительных матча на шлеме, и на основную сетку её уже может не хватит. А так без травм держалась бы высоко, но середина сотни ее максимум!
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    online
    Василий Гредюшкин, 21.04.2022 14:36
    0
    Лесі до закінчення війни і взагалі до закінчення кар"єри треба грати в Африці 25 тисячники(Туніс Анталья Шарм і т д ) там де грає Лопатецька. А краще зав"язувати з цими муками та створювати сім"ю.
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