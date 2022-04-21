Леся Цуренко – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
Во втором круге украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против шестой сеяной Айлы Томлянович из Австралии (№41 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала матча – 13:10 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ребекки Петерсон (№76 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).
Источник — Sport.ua
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