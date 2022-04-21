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Леся Цуренко – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Стамбуле

  • 21.04.2022 13:03
  • 1043 просмотра
  • 8 комментариев
Леся Цуренко – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В четверг украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
Во втором круге украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против шестой сеяной Айлы Томлянович из Австралии (№41 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала матча – 13:10 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ребекки Петерсон (№76 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    chevars, 21.04.2022 14:02
    +1
    З Лесею все, як і з моїми коментами. Всім усього найкращого.
    Ссылка
    online
    chevars, 21.04.2022 13:54
    +1
    Криштальною, як завжди, виявляється Леся. Буде відмова...
    Ссылка
    online
    chevars, 21.04.2022 13:32
    +1
    Захистом багато не напрацюєш
    Ссылка
    online
    chevars, 21.04.2022 13:26
    +1
    Виявляється, що можна. Так тримати.
    Ссылка
    online
    chevars, 21.04.2022 13:23
    +1
    Леся, можна взятии свою подачу?
    Ссылка
    online
    chevars, 21.04.2022 13:57
    0
    Oksana Karpevych, 21.04.2022 13:41
    Вам тут не нудно самому? Може до нас в групу на обговорення завітаєте? Нас там 77 людей https://t.me/tennis_believers
    Дякую за запрошення, але я, скажемо так, не схильний з деяких причин до соціальних мереж.
    Ссылка
    Александр Науменко, 21.04.2022 13:52
    0
    Мабуть все.
    Ссылка
    Oksana Karpevych, 21.04.2022 13:41
    0
    chevars, 21.04.2022 13:23
    Леся, можна взятии свою подачу?
    Вам тут не нудно самому? Може до нас в групу на обговорення завітаєте? Нас там 77 людей https://t.me/tennis_believers
    Ссылка
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