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Дело шьют. Луческу в качестве ответчика вызван в суд по банкротству Рапида

У румынского наставника «Динамо» экономические проблемы на родине

  • 21.04.2022 12:26
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Дело шьют. Луческу в качестве ответчика вызван в суд по банкротству Рапида
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу 26 мая вызван в суд Бухареста в качестве одного из ответчиков по делу о банкротстве «Рапида».

Истцом выступает налоговая служба, которая хочет вернуть в государственную казну чуть больше 17 миллионов леев (около 3,5 миллионов евро) с Мирчи Луческу, Джорджа Копоса и еще семерых человек.

Джордж Копос, который ранее уже имел проблемы с румынским законом, с 1992 по 2013 годы являлся владельцем бухаресткого «Рапида», а Мирча Луческу, в свою очередь, тренировал эту команду в сезонах-1997/98 и 1999/2000.

Фактически налоговая служба считает, что руководители «Рапида» и связанные с ними лица целенаправленно довели клуб до банкротства, причинив, среди остальных, денежный ущерб государству.

Источник — Fanatik.ro

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