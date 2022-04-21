Дело шьют. Луческу в качестве ответчика вызван в суд по банкротству Рапида

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу 26 мая вызван в суд Бухареста в качестве одного из ответчиков по делу о банкротстве «Рапида».

Истцом выступает налоговая служба, которая хочет вернуть в государственную казну чуть больше 17 миллионов леев (около 3,5 миллионов евро) с Мирчи Луческу, Джорджа Копоса и еще семерых человек.

Джордж Копос, который ранее уже имел проблемы с румынским законом, с 1992 по 2013 годы являлся владельцем бухаресткого «Рапида», а Мирча Луческу, в свою очередь, тренировал эту команду в сезонах-1997/98 и 1999/2000.

Фактически налоговая служба считает, что руководители «Рапида» и связанные с ними лица целенаправленно довели клуб до банкротства, причинив, среди остальных, денежный ущерб государству.