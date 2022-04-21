Сергей СТАХОВСКИЙ о Уимблдоне: «Все россияне должны чувствовать боль»

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«На самом деле, теннис – достаточно отдельный институт, как вид спорта. У нас есть несколько, скажем так, управляющих органов – это ATF, Большие Шлемы (каждый имеет свою федерацию) и, конечно, ATP и WTA. Когда есть много covering bodies, которые закрывают теннис, то, конечно, есть разные мнения и очень легко, скажем так, пассивно относиться к этой теме. На самом деле, когда сначала меня спрашивали даже наши руководители в АТР, какое мое отношение к теннисистам, я говорил, что здесь нужно быть брать каждого спортсмена отдельно. Но это было в первую неделю войны, когда я был уверен и убежден, что если россияне увидят то, что происходит в нашей стране, то, что делает их армия, издевательства и разрушения, которые они несут, то у них изменится картинка и они что-то с этим сделают.

Когда этого прозрения не наступило, я понял, что должна быть коллективная ответственность со стороны всех россиян, а также спортсменов. Хороший, плохой – нет разницы, они все должны чувствовать боль, которую чувствуют украинцы, сидящие в бомбоубежищах или погибающие под бомбами. Я разговаривал с директором соревнований в Австралии еще три недели назад, две недели назад разговаривал с директором соревнований Wimbledon и они у меня спрашивали одно и то же: «Какое мое отношение к этой ситуации?». И я им сказал то, что сказал и сейчас, если сначала я был готов принять какой-то нейтральный статус или простые призывы к «Нет войне!», то сейчас я к этому не готов. А увидев то, что делает российская армия, издевательства, количество погибших людей – я не готов к нейтральному статусу. Они либо полностью против и не поддерживают, либо коллаборационисты и поддерживают режим путина», - сказал Стаховский.