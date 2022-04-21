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Рустам ХУДЖАМОВ: «Полесье показывает миру, что происходит в Украине»

Житомирский клуб проводит благотворительные матчи

  • 21.04.2022 09:39
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Полесье показывает миру, что происходит в Украине»
© ФК Полесье Житомир. Рустам Худжамов

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов рассказал, как в житомирском клубе отреагировали на войну в Украине.

«Во-первых, порадовало то, что все футболисты остались в команде. Знаю, что были другие варианты, но ребята приняли решение, так что мы все находимся вместе с командой. Играем товарищеские матчи, на которые продаются билеты. Мы показываем миру, что происходит в стране, возможно, кто-то слышал, но деталей не знает. А все средства передаем на закупку того, что необходимо сейчас», - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

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