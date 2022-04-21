Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Месси не планирует покидать ПСЖ

Форвард останется в Париже и на следующий сезон

  • 21.04.2022 04:37
  • 56 просмотров
  • 0 комментариев
Месси не планирует покидать ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

По информации источника, Лионель Месси не намерен покидать «ПСЖ» нынешним летом. Несмотря на неудачный сезон и вылет парижского клуба из Лиги чемпионов, 34-летний аргентинец принял решение ничего не менять. Контракт Месси с парижским клубом действителен до лета 2023 года и он намерен отработать его до конца.

В нынешнем сезоне Месси сыграл в Лиге 1 21 матч, в которых забил всего 3 года и отдал 13 голевых передач.

Ранее была информация, что «ПСЖ» летом покинут все аргентинцы, кроме Месси.

Источник — Mundo Deportivo

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности