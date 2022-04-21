Месси не планирует покидать ПСЖ

По информации источника, Лионель Месси не намерен покидать «ПСЖ» нынешним летом. Несмотря на неудачный сезон и вылет парижского клуба из Лиги чемпионов, 34-летний аргентинец принял решение ничего не менять. Контракт Месси с парижским клубом действителен до лета 2023 года и он намерен отработать его до конца.

В нынешнем сезоне Месси сыграл в Лиге 1 21 матч, в которых забил всего 3 года и отдал 13 голевых передач.

Ранее была информация, что «ПСЖ» летом покинут все аргентинцы, кроме Месси.