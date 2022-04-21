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Роналду вернулся к тренировкам МЮ после смерти новорожденного сына

Португалец пропустил из-за трагедии матч против «Ливерпуля»

  • 21.04.2022 03:26
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Роналду вернулся к тренировкам МЮ после смерти новорожденного сына
© Manchester Evening News. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» вернулся к тренировкам после семейной трагедии. 18 апреля у 37-летнего португальца скончался новонарожденный сын, из-за чего Криштиану пропустил недавний поединок АПЛ против «Ливерпуля».

Криштиану Роналду отсутствовал в расположении «красных дьяволов» всего день. 20 апреля португалец прибыл на тренировку и занимался в общей группе.

Следующий матч в АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет 23 апреля против «Арсенала».

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 26 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 15 голов и отдал три голевые передачи.

Источник — Manchester Evening News

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