Роналду вернулся к тренировкам МЮ после смерти новорожденного сына

Форвард «Манчестер Юнайтед» вернулся к тренировкам после семейной трагедии. 18 апреля у 37-летнего португальца скончался новонарожденный сын, из-за чего Криштиану пропустил недавний поединок АПЛ против «Ливерпуля».

Криштиану Роналду отсутствовал в расположении «красных дьяволов» всего день. 20 апреля португалец прибыл на тренировку и занимался в общей группе.

Следующий матч в АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет 23 апреля против «Арсенала».

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 26 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 15 голов и отдал три голевые передачи.