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РБ Лейпциг
2 : 1
Унион Берлин
20.04.2022, FT

РБ Лейпциг – Унион Берлин – 2:1. Полуфинал Кубка. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Германии

  • 21.04.2022 02:40
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РБ Лейпциг – Унион Берлин – 2:1. Полуфинал Кубка. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля в полуфинале Кубка Германии РБ «Лейпциг» дома обыграл «Унион» со счетом 2:1.

На 25-й минуте для гостей счет открыл Шеральдо Беккер. У хозяев поля на 61-й минуте отметился Андре Силва с пенальти. А на 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии РБ «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который днем ранее в полуфинале обыграл «Гамбург» со счетом 3:1. Решающий матч пройдет 21 мая в Берлине.

Кубок Германии

1/2 финала, 20 апреля

РБ Лейпциг – Унион Берлин – 2:1

Голы: Андре Силва, 61 (пен), Форсберг, 90+3 – Беккер, 25.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
61' ГОЛ ! С пенальти забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
25' ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Унион Берлин).

Источник — Sport.ua

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