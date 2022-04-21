20 апреля в полуфинале Кубка Германии РБ «Лейпциг» дома обыграл «Унион» со счетом 2:1.

На 25-й минуте для гостей счет открыл Шеральдо Беккер. У хозяев поля на 61-й минуте отметился Андре Силва с пенальти. А на 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии РБ «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который днем ранее в полуфинале обыграл «Гамбург» со счетом 3:1. Решающий матч пройдет 21 мая в Берлине.

Кубок Германии

1/2 финала, 20 апреля

РБ Лейпциг – Унион Берлин – 2:1

Голы: Андре Силва, 61 (пен), Форсберг, 90+3 – Беккер, 25.