Драматичная развязка. Определился второй финалист Кубка Германии

20 апреля в полуфинале Кубка Германии РБ «Лейпциг» дома обыграл «Унион» со счетом 2:1.

На 25-й минуте для гостей счет открыл Шеральдо Беккер. У хозяев поля на 61-й минуте отметился Андре Силва с пенальти. А на 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии РБ «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который днем ранее в полуфинале обыграл «Гамбург» со счетом 3:1. Решающий матч пройдет 21 мая в Берлине.

Кубок Германии

1/2 финала, 20 апреля

РБ Лейпциг – Унион Берлин – 2:1

Голы: Андре Силва, 61 (пен), Форсберг, 90+3 – Беккер, 25.

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 90), Хенрикс, Анхелиньо, Собослои (Форсберг, 62), Нкунку, Ольмо, Лаймер, Андре Силва (Поульсен, 90)

Унион Берлин: Реннов, Еккель (Мевальд, 90+3), Очипка, Баумгартль, Триммель, Кнохе, Хедира, Премель (Беренс, 90+3), Харагути (Шафер, 64), Авонийи (Фогльзаммер, 77), Беккер (Михель, 77).

Предупреждения: Лаймер, 35, Симакан, 90+4 – Кнохе, 43, Хедира, 80, Михель, 90+5.

Судья: Брих (Германия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine