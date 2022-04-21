ПОВОРОЗНЮК: «У Ингульца есть запас прочности. Клуб был, есть и будет»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заверил, что его футбольный клуб продолжит выступления в УПЛ после завершения войны в Украине.

«Думаю, ни в коем случае не нужно замораживать наш футбол. После того, как закончится война, и мы будем отстраивать нашу Украину – это будет глоток воздуха для наших людей. На футбол будут ходить полные стадионы. Это будет отдушина.

Что касается футбольных клубов, я не могу сказать всех. Но могу повторить то, что говорил об «Ингульце». У клуба есть такой запас прочности, что мы будем продолжать выступать при любых раскладах. Будем доказывать, что достойны того, чтобы играть в УПЛ. «Ингулец» был, есть и будет», - сказал Александр Поворознюк на ютуб-канале «Бомбардир».

Ранее Александр Поворознюк рассказал, что в войну клуб выплачивает игрокам 30 процентов зарплаты.