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ПОВОРОЗНЮК: «У Ингульца есть запас прочности. Клуб был, есть и будет»

Президент «Ингульца» – о будущем клуба

  • 21.04.2022 00:57
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ПОВОРОЗНЮК: «У Ингульца есть запас прочности. Клуб был, есть и будет»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заверил, что его футбольный клуб продолжит выступления в УПЛ после завершения войны в Украине.

«Думаю, ни в коем случае не нужно замораживать наш футбол. После того, как закончится война, и мы будем отстраивать нашу Украину – это будет глоток воздуха для наших людей. На футбол будут ходить полные стадионы. Это будет отдушина.

Что касается футбольных клубов, я не могу сказать всех. Но могу повторить то, что говорил об «Ингульце». У клуба есть такой запас прочности, что мы будем продолжать выступать при любых раскладах. Будем доказывать, что достойны того, чтобы играть в УПЛ. «Ингулец» был, есть и будет», - сказал Александр Поворознюк на ютуб-канале «Бомбардир».

Ранее Александр Поворознюк рассказал, что в войну клуб выплачивает игрокам 30 процентов зарплаты.

Источник — Бомбардир

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