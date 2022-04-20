Поворознюк рассказал о том, платит ли Ингулец игрокам зарплату

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал о том, что частично выплачивает игрокам зарплату, несмотря на то, что из-за войны футбола в Украине нет.

«Мы выплачиваем 30% от их зарплат, и я думаю, что это честно. Думаю, ни у кого из них не будет желания идти куда-то жаловаться, потому что все понимают, в каких условиях находится страна».

«Я считаю, что это правильный подход, и я не пойму тех, кто будет жаловаться», - сказал Поворознюк.