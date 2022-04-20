Напиться и погулять. Поворознюк – о планах после победе в войне

Колоритный президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о том, как планирует праздновать победу над российскими захватчиками:

«Что буду делать после того, как закончится война? Сутки буду х*****и водку. Приглашу к себе всех ультрас, весь батальон. Поставим на площади бидоны с водкой и будем кружками е****** сутки. Потом еще сутки похмеляться будем. И так перейдет в недельный цикл.

Напряжение очень велико, а стресс снимается всегда в трех случаях. Это либо водкой, либо противоположным полом, или наркотиками. Наркоманы нам не друзья, а девочек мы любим, так что придется напиться и погулять нормально».

Ранее Поворозюк рассказал о ситуации с зарплатами в «Ингульце».