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Что скажет Шахтер? Ганза хочет оставить Сикана в команде в будущем

Контракт молодого форварда принадлежит «Шахтеру»

  • 20.04.2022 20:19
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Что скажет Шахтер? Ганза хочет оставить Сикана в команде в будущем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Ганзы», которая выступает во второй бундеслиге Германии, намерено максимально сохранить костяк команды на следующий сезон.

В планы немецкого клуба входит и продление сотрудничества с украинским форвардом Даниилом Сиканом, который с января выступает за «Ганзу» на правах аренды из «Шахтера».

Пока неизвестно, каким образом «Ганза» рассчитывает договориться с «Шахтером» по Сикану – пойдет ли речь о выкупе его контракта либо об еще одной аренде.

Отметим, что в крайнем туре против «Регенсбурга» Сикан был удален с поля, получив прямую красную карточку.

Источник — liga2-online.de

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