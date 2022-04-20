Что скажет Шахтер? Ганза хочет оставить Сикана в команде в будущем

Руководство «Ганзы», которая выступает во второй бундеслиге Германии, намерено максимально сохранить костяк команды на следующий сезон.
В планы немецкого клуба входит и продление сотрудничества с украинским форвардом Даниилом Сиканом, который с января выступает за «Ганзу» на правах аренды из «Шахтера».
Пока неизвестно, каким образом «Ганза» рассчитывает договориться с «Шахтером» по Сикану – пойдет ли речь о выкупе его контракта либо об еще одной аренде.
Отметим, что в крайнем туре против «Регенсбурга» Сикан был удален с поля, получив прямую красную карточку.
Источник — liga2-online.de
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