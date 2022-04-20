Рауль мог возглавить Лидс после увольнения Бьелсы

В конце февраля «Лидс» уволил с поста главного тренера Марсело Бьелсу. На замену ему клуб рассматривал кандидатуру Рауля Гонсалеса.

Однако легендарный экс-форвард «Реала» предложение «Лидса» отклонил. Это связано с тем, что он мечтает в будущем возглавить «Реал».

Сейчас Рауль возглавляет вторую команду «Реала» - «Кастилью». Он занимает эту должность с июня 2019 года.