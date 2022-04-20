Рауль мог возглавить Лидс после увольнения Бьелсы

В конце февраля «Лидс» уволил с поста главного тренера Марсело Бьелсу. На замену ему клуб рассматривал кандидатуру Рауля Гонсалеса.
Однако легендарный экс-форвард «Реала» предложение «Лидса» отклонил. Это связано с тем, что он мечтает в будущем возглавить «Реал».
Сейчас Рауль возглавляет вторую команду «Реала» - «Кастилью». Он занимает эту должность с июня 2019 года.
Источник — Marca
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