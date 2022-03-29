РАУЛЬ: «Каждый день мечтаю возглавить Реал»

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес сейчас возглавляет вторую команду мадридцев, «Кастилью». Однако 44-летний испанец признался, что мечтает возглавить родной клуб:

«Каждый день мечтаю, что когда-нибудь возглавлю основную команду «Реала». В «Кастилье» я получаю удовольствие и учусь тренерскому искусству. Всегда остаюсь открытым для клуба во всех интересующих его вопросах.

Занимаюсь выступлениями «Реала» в еврокубках этого сезона. Конечно, я ожидаю, что нам удастся победить «Челси». Мы всегда были фаворитами и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Сейчас началась самая зрелищная часть сезона, когда все решится окончательно».