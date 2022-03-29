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РАУЛЬ: «Каждый день мечтаю возглавить Реал»

Легендарный форвард имеет амбициозные планы

  • 29.03.2022 16:20
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РАУЛЬ: «Каждый день мечтаю возглавить Реал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Гонсалес

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес сейчас возглавляет вторую команду мадридцев, «Кастилью». Однако 44-летний испанец признался, что мечтает возглавить родной клуб:

«Каждый день мечтаю, что когда-нибудь возглавлю основную команду «Реала». В «Кастилье» я получаю удовольствие и учусь тренерскому искусству. Всегда остаюсь открытым для клуба во всех интересующих его вопросах.

Занимаюсь выступлениями «Реала» в еврокубках этого сезона. Конечно, я ожидаю, что нам удастся победить «Челси». Мы всегда были фаворитами и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Сейчас началась самая зрелищная часть сезона, когда все решится окончательно».

Источник — Marca

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