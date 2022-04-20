ВЕРНИДУБ о Рафаилове: «Если ты принял позицию россии, то сиди там и молчи»

Украинский защитник «Зари» Виталий Вернидуб ответил на вопрос об ужасных пророссийских заявлениях экс-директора луганского клуба Сергея Рафаилова.

«Я как футболист не разговаривал с ним на эти темы. Мне было совершенно безразлично его мнение. У меня есть свой взгляд, и я его придерживаюсь. Как и папа. Половина его высказываний – ложь. Я могу за это ответить. Его слова о якобы оставшейся у отца в Питере квартире – это неправда. Нет там у него ни одной квартиры. Никому она не сдается, как он писал.

Слова «Хоровые военные ансамбли, люди, которые были в спортроте, не придумывайте и не идите воевать» – это уколы, сделанные им в адрес отца. Я этого не понимаю. Если ты уже принял позицию россии, то просто сиди там и молчи. Не нужно высказываться и мешать.

Для всех он уже забыт как личность и человек. Работу, которую он проделал в «Заре», все прекрасно помнят, но своими поступками и комментариями он все это перечеркнул. 25 февраля все это забыли, и никто не вспомнит. И не нужно вспоминать. Он поступил некрасиво в страну, в которой был», – сказал Вернидуб.