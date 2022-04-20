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ВЕРНИДУБ о Рафаилове: «Если ты принял позицию россии, то сиди там и молчи»

Защитник «Зари» высказался об адепте «русского мира»

  • 20.04.2022 09:24
  • 663 просмотра
  • 1 комментарий
ВЕРНИДУБ о Рафаилове: «Если ты принял позицию россии, то сиди там и молчи»
© ФК Заря. Виталий Вернидуб

Украинский защитник «Зари» Виталий Вернидуб ответил на вопрос об ужасных пророссийских заявлениях экс-директора луганского клуба Сергея Рафаилова.

«Я как футболист не разговаривал с ним на эти темы. Мне было совершенно безразлично его мнение. У меня есть свой взгляд, и я его придерживаюсь. Как и папа. Половина его высказываний – ложь. Я могу за это ответить. Его слова о якобы оставшейся у отца в Питере квартире – это неправда. Нет там у него ни одной квартиры. Никому она не сдается, как он писал.

Слова «Хоровые военные ансамбли, люди, которые были в спортроте, не придумывайте и не идите воевать» – это уколы, сделанные им в адрес отца. Я этого не понимаю. Если ты уже принял позицию россии, то просто сиди там и молчи. Не нужно высказываться и мешать.

Для всех он уже забыт как личность и человек. Работу, которую он проделал в «Заре», все прекрасно помнят, но своими поступками и комментариями он все это перечеркнул. 25 февраля все это забыли, и никто не вспомнит. И не нужно вспоминать. Он поступил некрасиво в страну, в которой был», – сказал Вернидуб.

Источник — FootballHub

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Yanker8888888888, 20.04.2022 09:41
    0
    Руфуила на бутылку
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