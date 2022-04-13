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Юрий ВЕРНИДУБ: «Рафаилов – больной человек»

Экс-наставник «Зари» – о бывшем генеральном директоре клуба

  • 13.04.2022 18:48
  • 2533 просмотра
  • 3 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Рафаилов – больной человек»
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб, который сейчас служит в рядах ВСУ, серьезно прошелся по Рафаилову, который сидит в россии и рассказывает, что орки пришли нас освобождать.

«Я прочел его посты и выпал в полный осадок. Это больной человек. КГБист, или кто он там. Коммунистический партийный работник. Больной, старый человек, у которого нет ума, ничего. Это не человек. Это биомасса, которая в Украине заработала то, что имеет. Сколько денег он украл в той же «Заре»? Построил себе хрен знает что, а сейчас такое говорит. Просто больной человек.

А когда он пришел в команду, не знал, сколько на поле должно находиться футболистов. Он раньше работал в мини-футболе. Однажды заказал нам автобус на выезд всего на 20 человек. Больной человек, что здесь можно говорить. 18 – это только футболисты. А сколько еще персонала. Пришлось дополнительно заказывать Sprinter.

А потом он подумал: все хорошо, почему не украсть? Там украл, там украл. Нормально наворовал – домик в Геленджике, квартирка в Краснодаре. Зять, сын – всех обеспечил. Потому его и поперли.

Сначала он там что-нибудь обо мне рассказывал. Я за каждую копейку могу отчитаться перед президентом клуба и любым футболистом. Задолженности передо мной получил в последнюю очередь, когда уже ушел из команды. Поэтому я спокойно к этому отношусь и даже не хочу о нем говорить. О таких индивидуумах лучше не говорить», - сказал Вернидуб.

Источник — Pressing

(17 голосов)

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Комментарии
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    Remark, 13.04.2022 19:03
    +9
    Человек с большим сердцем! Даже не беру в учет его тренерские заслуги, особенно с мертвым Шерифом, который при его руководстве начал обыгрывать даже Реал Мадрид. Я о другом! Я на пальцах одной руки могу пересчитать людей из спорта, которые вернулись на родину и стали ее защищать! Хотя мог бы себе спокойно "поддерживать" Украину и из Молдовы. 
    Просто респектище Юрию!!!
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    PETP0, 13.04.2022 19:20
    +6
    Вернідуб - справжній козак! Кращий і як тренер, і як людина!
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    online
    Face Control, 13.04.2022 19:33
    0
    Давно известный факт.
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