Юрий ВЕРНИДУБ: «Рафаилов – больной человек»

Юрий Вернидуб, который сейчас служит в рядах ВСУ, серьезно прошелся по Рафаилову, который сидит в россии и рассказывает, что орки пришли нас освобождать.

«Я прочел его посты и выпал в полный осадок. Это больной человек. КГБист, или кто он там. Коммунистический партийный работник. Больной, старый человек, у которого нет ума, ничего. Это не человек. Это биомасса, которая в Украине заработала то, что имеет. Сколько денег он украл в той же «Заре»? Построил себе хрен знает что, а сейчас такое говорит. Просто больной человек.

А когда он пришел в команду, не знал, сколько на поле должно находиться футболистов. Он раньше работал в мини-футболе. Однажды заказал нам автобус на выезд всего на 20 человек. Больной человек, что здесь можно говорить. 18 – это только футболисты. А сколько еще персонала. Пришлось дополнительно заказывать Sprinter.

А потом он подумал: все хорошо, почему не украсть? Там украл, там украл. Нормально наворовал – домик в Геленджике, квартирка в Краснодаре. Зять, сын – всех обеспечил. Потому его и поперли.

Сначала он там что-нибудь обо мне рассказывал. Я за каждую копейку могу отчитаться перед президентом клуба и любым футболистом. Задолженности передо мной получил в последнюю очередь, когда уже ушел из команды. Поэтому я спокойно к этому отношусь и даже не хочу о нем говорить. О таких индивидуумах лучше не говорить», - сказал Вернидуб.