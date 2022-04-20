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БЕЗУС: «Не встречал ни одного европейца, кто бы не был на стороне Украины»

Хавбек «Гента» рассказал, как нашу страну поддерживают в Бельгии

  • 20.04.2022 07:01
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  • 2 комментария
БЕЗУС: «Не встречал ни одного европейца, кто бы не был на стороне Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Полузащитник «Гента» Роман Безус рассказал, как в Европе поддерживают Украину, которая защищается от российского военного вторжения.

«У нас, возле ратуши, уже больше месяца висит украинское знамя. Когда подъезжаешь к центру города, он виден с разных сторон. Мэр Гента готовит открытие городка для беженцев, при местной церкви работает гуманитарный штаб. Люди дают жилье, собирают средства. Даже маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения.

По городу почти невозможно спокойно пройти. Тебя постоянно останавливают и спрашивают, чем помочь, и желают мира нашим землякам. Я не встречал ни одного европейца, который не был бы на стороне Украины», – сказал Безус.

Напомним, что Безус вместе с «Гентом» стал чемпионом Бельгии.

Источник — zbirna.com

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    Remark, 20.04.2022 07:05
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    Sport, 20.04.2022 07:04
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