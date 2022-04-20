СУРКИС: «Никто не мог подумать, что варвары нанесут по нам удар в ХХI веке»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался по поводу вторжения рф в Украину:
«Я хочу, чтобы война закончилась прямо в эту минуту. Для всех война стала шоком. Никто не мог подумать, что варвары нанесут по нам удар в ХХI веке.
Исключение российских спортсменов от международных соревнований? Я вообще считаю, что их нужно изолировать от цивилизованного мира.
Хочу отдать должное действиям нашего руководства: президента [Владимира Зеленского], правительства, Министерства иностранных дел и другим. До войны никто не мог подумать, что все так сплотятся и будут вести нашу страну к победе.
Я считаю, что сегодня в Украине одна из лучших армий мира, которая борется с врагом во много раз превосходящим нас по численности, действующим манерой запугивания, разрушая мирные объекты и убивая мирных жителей. Но мы обязательно победим, надеюсь, в ближайшее время».
Источник — FanDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.