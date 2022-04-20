СУРКИС: Днепр-1 выставил на Довбика такой ценник, что тема покупки закрыта

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос по поводу возможного приобретения форварда «Днепра-1» Артема Довбика, который временно приехал в киевский клуб на учебно-тренировочные сборы:

«Насколько я знаю, он лично связался с Луческу, и Мистер предложил ему поддерживать форму с «Динамо», чтобы подготовить его для национальной сборной. Но Довбик – не наш футболист, он принадлежит «Днепру-1».

С нами и Степаненко тренировался. Уверен, если была бы обратная ситуация, я бы обратился к Ринату Леонидовичу, и он не отказал.

Нет ли в планах его подписать? «Днепр-1» выставил на Довбика такой ценник, что мы им даже не интересовались. Сначала 10 миллионов, потом 15, сейчас 20. Даже за первоначальную сумму мы не были готовы купить Довбика. Тема закрыта!

Что с Жерсоном? Родригес до конца сезона находится в Турции, а потом будем по нему решать, также, как и по остальным легионерам».