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Суркис ответил на вопрос, реально ли доиграть чемпионат и Кубок Украины

У «Десны» полностью разрушен стадион, и киевляне могут предоставить ей поле

  • 19.04.2022 00:55
  • 173 просмотра
  • 1 комментарий
Суркис ответил на вопрос, реально ли доиграть чемпионат и Кубок Украины
© Суспильне. Стадион Десны

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, реально ли доиграть чемпионат и Кубок Украины:

«Не знаю. УАФ нас не собирает, с нами никто ничего не обсуждает. Мы на связи с УПЛ, но решение все равно принимает исполком УАФ. Какое бы ни было принято решение, но мы должны понимать, когда стартуем. Мое мнение, что в сегодняшних условиях доиграть чемпионат нереально. Что касается чемпионства и медалей, я не хочу это обсуждать. Есть регламентные нормы, пускай принимает решение УАФ по спортивному принципу. Сегодня не стоит вопрос чемпионства – главное, чтобы закончились ужасы, которые происходят в нашей стране. 

Что будет с украинским футболом после войны? Я уверен, что в нашей стране будет футбол и все клубы восстановятся. Если будет развиваться страна, будет развиваться и футбол. Нужно будет восстанавливать футбольную инфраструктуру. У «Десны» разрушен стадион, но я уверен, что президент черниговского клуба – амбициозный парень и сохранит команду. Но для того, чтобы её сохранить, нужно где-то тренироваться. Насколько мне известно, что-то пострадало у «Полесья». «Динамо» от себя сделает всё возможное, чтобы наш футбол восстановился и продолжил радовать болельщиков.

У «Динамо» с инфраструктурой все в порядке. На сегодняшний день она находится в идеальном состоянии. Не исключаю, что мы предоставим поля для тренировок командам, у которых пострадала инфраструктура. У нас для этого достаточно полей».

Источник — FanDay

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    IvanLa, 19.04.2022 01:29
    -1
    хто скаже для чого на цьому сайті росмовна версія?
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